Фигурант дела о коррупции в ФИФА признал свою вину и готов заплатить 16 миллионов долларов

Бывший глава Федерации футбола Венесуэлы и вице-президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Рафаэль Эскивель признал себя виновным в деле о коррупции в ФИФА, информирует AP. Он дал соответствующие показания на заседании федерального суда в Бруклине (США). Напомним, Эскивель был арестован по подозрению в коррупции в мае 2015 года в Цюрихе, а в марте 2016 года он был экстрадирован в США. Кроме него был задержан еще ряд высокопоставленных чиновников.

Эскивель признал вину по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве, отмывании денег и вымогательстве. Также 70-летний чиновник согласился выплатить штраф в размере 16 миллионов долларов. Приговор Эскивелю будет вынесен позднее.