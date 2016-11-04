Фигу не сомневается, что "Золотой мяч" выиграет Криштиану Роналду

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу выразил уверенность, что "Золотой мяч" по итогам 2016 года завоюет его соотечественник Криштиану Роналду. По мнению Фигу, форвард "Реала" стабильно демонстрирует игру высокого уровня. Отметим, что в нынешнем году Роналду вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов, а также вместе с национальной командой стал победителем Euro-2016.

– Не сомневаюсь, что "Золотой мяч" возьмет Криштиану Роналду, – приводит Cope слова Фигу. – Он постоянно демонстрирует достойную игру, просто не может забивать по три гола в каждой встрече.