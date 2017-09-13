ФИФА: "Заявления Мадуро по Мутко и Инфантино неверные"

В ФИФА опровергли слова бывшего члена комитета по управлению Мигеля Мадуро, заявившего о попытках президента Джанни Инфантино повлиять на недопуск Виталия Мутко в совет организации. Напомним, Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ. Сообщалось, что именно комитет, возглавляемый Мадуро, был против допуска Мутко к выборам. Португалец был отправлен в отставку в мае. В интервью он сказал, что Инфантино пытался переубедить совет по поводу Мутко.

"ФИФА обратила внимание на комментарии и мнения мистера Мигеля Мадуро. ФИФА всегда уважала решения комитета и его членов. Для Мигеля Мадуро было нормальным регулярно контактировать с руководством ФИФА, иногда по его инициативе. Общение между руководством и комитетами ФИФА, защищающими интересы организации логично, поэтому представить это как попытку давления, неверно", - говорится в заявлении ФИФА, опубликованном в Твиттере журналиста Ричарда Конвея.