ФИФА включила Бэйла, Месси и Криштиану Роналду в список из 23-х претендентов на звание лучшего игрока 2016 года

ФИФА опубликовала список из 23-х претендентов на звание лучшего игрока года. На награду претендуют:

Серхио Агуэро (Аргентина, "Манчестер Сити"), Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Криштиану Роналду (Португалия, "Реал"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Антуан Гризманн (Франция, "Атлетико"), Златан Ибрагимович (Швеция, "Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Нголо Канте (Франция, "Челси"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Роберт Левандовски (Польша "Бавария"), Рияд Махрез (Алжир, "Лестер"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Неймар (Бразилия, "Барселона"), Месут Езил (Германия, "Арсенал"), Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм"), Поль Погба (Франция, "Манчестер Юнайтед"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Алексис Санчес (Чили, "Арсенал"), Луис Суарес (Уругвай, "Барселона"), Джейми Варди (Англия, "Лестер").

Напомним, что с этого года ФИФА вручает приз отдельно от журнала France Football, который опубликовал свой список из 30 претендентов на звание лучшего футболиста года ранее.