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ФИФА в апреле опубликует итоги внутреннего расследования случаев коррупции

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ФИФА в апреле предоставит отчет по внутреннему расследованию случаев коррупции, сообщает официальный сайт организации. Инициирована проверка была в июне 2015 года на основании серии арестов чиновников федерации.В ходе внутреннего расследования, которое длилось 22 месяца, было рассмотрено порядка 2,5 миллиона документов и опрошены многочисленные свидетели.

Отчеты о расследовании занимают более 1300 страниц и содержат более 20 тысяч страниц вещественных доказательств.

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, федерация будет в расследовании сотрудничать с властями.

ФБР в конце мая 2015 года задержала ряд высокопоставленных чиновников ФИФА. Всего обвинения были предъявлены 14 чиновникам. После серии арестов тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер объявил о досрочном уходе в отставку.

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