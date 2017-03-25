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ФИФА убрала табличку с именем Блаттера

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ФИФА убрала табличку с именем своего бывшего президента Зеппа Блаттера из штаб-квартиры в Цюрихе, сообщает AP. Также сняты памятные знаки в честь членов исполкома организации, которые в 2007 году открывали здание нового офиса организации. 

Ранее Блаттер, который занимал пост президента ФИФА с 1998 по 2015 годы, был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет в связи с обвинением в коррупции. Большинство членов исполкома 2007 года находятся под следствием по различным обвинениям в финансовых махинациях.

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Материалы REN-TV

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