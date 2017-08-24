ФИФА создала комиссию для урегулирования ситуации в футбольной ассоциации Камеруна

Международная федерация футбола создала специальный комитет для урегулирования конфликтной ситуации в футбольной ассоциации Камеруна, сообщает пресс-служба организации. Это связано с тем, что Спортивный арбитражный суд принял решение аннулировать выборы нынешнего руководства местной футбольной ассоциации.

Временный комитет ФИФА будет выполнять функции федерации до 28 февраля 2018 года. Главной целью комитета станет организация и проведение выборов нового руководства Футбольной ассоциации Камеруна.