ФИФА сняла дисквалификацию с Федерации футбола Гватемалы

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте сообщила о снятии дисквалификации с Федерации футбола Гватемалы (FEDEFUT). Членство было приостановлено в связи с нарушением ряда обязательств.

В декабре 2015 года был создан комитет ФИФА, который должен был привести в соответствие с международными требованиями устав Футбольной ассоциации Гватемалы и провести выборы главы организации.

Полномочия комитета были продлены до 31 июля 2017 года, однако гватемальцев это не устроило, и они отказались от сотрудничества с ним. Дисквалификация Гватемалы длилась до тех пор, пока руководство ассоциации не согласится на продление полномочий комитета. Отмечается, что, если какое-либо решение из принятых бюро совета ФИФА не будет выполнено, FEDEFUT будет автоматически вновь дисквалифицирована.