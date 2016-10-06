ФИФА сменила отель в Цюрихе, где ФБР ранее задержала чиновников

ФИФА приняла решение сменить отель, в котором останавливались сотрудники организации в Цюрихе, сообщает Wall Street Journal. Теперь чиновники будут размещаться не в Baur au Lac, куда неизменно приезжали последние 12 лет, а в находящемся неподалеку Park Hyatt. Официальная причина смены гостиницы - экономия. Однако у этого может быть еще одна причина - неприятные ассоциации с Baur au Lac. В мае и декабре 2015 года именно в этом отеле ФБР арестовало ряд высокопоставленных чиновников ФИФА в рамках расследования коррупции в федерации.

Напомним, что коррупционный скандал также послужил причиной отставки с поста президента ФИФА Зеппа Блаттера. В январе должность главы федерации занял Джанни Инфантино.