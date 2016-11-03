ФИФА разрешила правительству Греции разобраться с коррупцией в местной федерации футбола

ФИФА разрешила правительству Греции взять под контроль работу местной федерации футбола с целью обеспечения глубоких реформ. Ранее была создана специальная комиссия ФИФА, которая выявила массу нарушений в деятельности греческой футбольной федерации, но вмешательство правительства в ее работу противоречило регламенту организации.

– ФИФА официально дала нам зеленый свет, – цитирует AFP заместителя министра спорта Греции Ставроса Контониса. – Мы должны положить конец гнилым процессам и коррупции, которая преобладает в греческом футболе. Коррупция процветает долгие годы и поддерживается высокопоставленными политиками, которые прикрывались тем, что ФИФА не позволяет вмешиваться в дела федерации.