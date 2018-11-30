ФИФА проводит расследование домогательств к футболисткам сборной Афганистана

ФИФА проводит расследование в связи с сообщениям о домогательствах к футболисткам сборной Афганистана со стороны чиновников федерации футбола страны, сообщает Gurdian. Под поджрение попал в том числе глава организации Кермуудин Карим.

Сообщается, что сексуальные домогательства имели место в штаб-квартире афганской федерации и на тренировочном сборе команды в Иордании в феврале 2018 года. Об инцидентах сообщила экс-глава департамента женского футбола Халида Попал, которая была вынуждена покинуть страну. По ее словам, жертвы рассказывают у физическом насилии, смертельных угрозах и случаях изнасилования.