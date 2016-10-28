ФИФА приостановила членство Гватемалы

ФИФА приостановила членство Футбольной ассоциации Гватемалы, сообщает официальный сайт федерации. В декабре 2015 года был создан комитет ФИФА, который должен был привести в соответствие с международными требованиями устав Футбольной ассоциации Гватемалы и провести выборы главы организации.

Полномочия комитета были продлены до 31 июля 2017 года, однако гватемальцев это не устроило, и они отказались от сотрудничества с ним. Дисквалификация Гватемалы продлится до тех пор, пока руководство ассоциации не согласится на продление полномочий комитета.