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ФИФА приостановила членство Гватемалы

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ФИФА приостановила членство Футбольной ассоциации Гватемалы, сообщает официальный сайт федерации. В декабре 2015 года был создан комитет ФИФА, который должен был привести в соответствие с международными требованиями устав Футбольной ассоциации Гватемалы и провести выборы главы организации. 

Полномочия комитета были продлены до 31 июля 2017 года, однако гватемальцев это не устроило, и они отказались от сотрудничества с ним. Дисквалификация Гватемалы продлится до тех пор, пока руководство ассоциации не согласится на продление полномочий комитета.

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