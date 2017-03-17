ФИФА приостановила членство Федерации футбола Мали (FEMAFOOT) за то, что государство вмешивается в деятельность организации. Членство будет восстановлено, когда отменят указ правительства и вернут на свои посты прежних членов исполкома FEMAFOOT.

Ранее министр спорта Мали Хуссейни Амион Гвиндо распустил исполнительный комитет FEMAFOOT и назначил временный комитет, который в течение 12 месяцев изберет новый исполнительный комитет. ФИФА при этом разъяснила, что FEMAFOOT обязана управлять своими делами самостоятельно.