11:38 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

ФИФА приостановила членство Федерации футбола Мали

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ФИФА приостановила членство Федерации футбола Мали (FEMAFOOT) за то, что государство вмешивается в деятельность организации. Членство будет восстановлено, когда отменят указ правительства и вернут на свои посты прежних членов исполкома FEMAFOOT.

Ранее министр спорта Мали Хуссейни Амион Гвиндо распустил исполнительный комитет FEMAFOOT и назначил временный комитет, который в течение 12 месяцев изберет новый исполнительный комитет. ФИФА при этом разъяснила, что FEMAFOOT обязана управлять своими делами самостоятельно.

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