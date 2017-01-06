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ФИФА представила обновленный приз лучшему игроку мира

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ФИФА представила обновленный дизайн приза лучшему игроку мира, который получил название "The Best", информирует пресс-служба организации. По итогам 2016 года на этот трофей претендуют нападающие Криштиану Роналду ("Реал" и сборная Португалии), Антуан Гризманн ("Атлетико" и сборная Франции) и Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины). Церемония вручения приза состоится 9 января в Цюрихе.

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Материалы REN-TV

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