ФИФА представила обновленный приз лучшему игроку мира

ФИФА представила обновленный дизайн приза лучшему игроку мира, который получил название "The Best", информирует пресс-служба организации. По итогам 2016 года на этот трофей претендуют нападающие Криштиану Роналду ("Реал" и сборная Португалии), Антуан Гризманн ("Атлетико" и сборная Франции) и Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины). Церемония вручения приза состоится 9 января в Цюрихе.