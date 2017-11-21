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ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности трех чиновников


Арбитражная палата комитета по этике ФИФА приняла решение пожизненно отстранить от футбольной деятельности бывшего президента Футбольной ассоциации Гуама и члена комитета по аудиту и соблюдению норм ФИФА Ричарда Лая, бывшего президента Федерации футбола Никарагуа и директора ФИФА по развитию Хулио Рочу и бывшего президента Федерации футбола Венесуэлы и вице-президента Южноамериканской конфедерации футбола Рафаэля Эскивеля. Чиновников признали виновными в подкупе и коррупции и до конца жизни запретили заниматься деятельностью, связанной с футболом, как на национальном, так и на международном уровне, сообщает официальный сайт ФИФА.

Лай признал себя виновным в том, что с 2011 по 2014 год он несколько раз брал взятки от различных футбольных функционеров. В 2011 году он получил сто тысяч долларов от чиновника Азиатской конфедерации футбола, который претендовал на пост президента ФИФА.

Роча 7 декабря 2016 года признал себя виновным в коррупции и мошенничестве, он согласился на выплату штрафа в размере 292 тысяч долларов.

Эскивеля 10 ноября 2016 года признал себя виновным в том, что был причастен к коррупционным схемам, в которых получал многомиллионные взятки в обмен на продажу маркетинговых прав на Кубки Америки.

Также на бывших чиновников наложены штрафы на сумму, равную размеру взяток, которые брали функционеры.

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