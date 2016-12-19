ФИФА пожизненно отстранила от футбола экс-президента КОНКАКАФ

Арбитражная палата комитета по этике приняла решение о пожизненном отстранении от любой футбольной деятельности двух экс-руководителей ФИФА, информирует официальный сайт организации.

Наказание коснулось бывшего президента Федерации футбола Гондураса Рафаэля Кальехаса, который ранее признал себя виновным в получении взяток. Кальехас их брал в период с марта 2011 года по январь 2013-го, когда находился на посту члена комиссии ФИФА по маркетингу и телевещанию. Сумма взяток составила 1,6 миллиона евро.

Такому же наказанию подвергся бывший президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Альфредо Хавит, который также признал себя виновным по делу о коррупции. 64-летний чиновник был задержан в декабре прошлого года в Швейцарии и экстрадирован в США, где предстал перед судом.