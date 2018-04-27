ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской конфедерации футбола

ФИФА пожизненно дисквалифицировала главу Бразильской конфедерации футбола (CBF) Марко Поло дель Неро за получение взяток, сообщает пресс-служба организации. 77-летний функционер - один из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. О был обвинен в мошенничестве с продажей телеправ на футбольные турниры.



- Дель Неро пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом (административной, спортивной и любой другой) на национальном и международном уровне", - говорится в заявлении ФИФА.



Также функционер оштрафован на 835 тысяч евро. Решение уже вступило в силу.