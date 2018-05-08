ФИФА пожизненно отстранила бывшего генсека Федерации футбола Гватемалы

ФИФА по этике пожизненно отстранила бывшего генерального секретаря Федерации футбола Гватемалы Эктора Трухильо от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает пресс-служба организации. Чиновник признан виновным в нарушении статьи 2.21 кодекса этики ФИФА (взяточничество и коррупция). Также Трухильо должен заплатить штраф в размере 200 тысяч долларов.

Напомним, что в октябре 2017 года Трухильо был приговорен в США к восьми месяцам лишения свободы. Он признал в суде факт получения взяток в размере 175 тысяч долларов.