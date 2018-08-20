ФИФА покинул последний член команды Блаттера

Марко Виллигер покинул пост заместителя генерального секретаря ФИФА. Он был последним чиновником федерации, работавшим еще со времен Зеппа Блаттера.

Блаттер и ряд высокопоставленных чиновников ФИФА покинули свои должности в результате коррупционного скандала в 2015 году. Сам швейцарец был отстранен от футбольной деятельности сперва на восемь, а после апелляции - на шесть лет. В 2016 году пост главы ФИФА занял Джанни Инфантино.

- Мне довелось быть частью ФИФА в разных должностях,. После успешного проведения чемпионата мира в России, пришло время начать новую главу и найти новые вызовы, - сказал Виллигер.