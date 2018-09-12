ФИФА подвела финансовые итоги летнего трансферного окна

ФИФА на официальном сайте подвела итоги летнего трансферного окна. В отчете приведены данные за период с 1 июня по 1 сентября 2018 года.

В эти сроки период дозаявок действовал в 182 из 211 стран-членов организации. В обозначенный период состоялась 8401 международная сделка на общую сумму в 5,44 миллиарда долларов.

Клубы из топ-5 европейских чемпионатов потратили на покупку новых игроков 4,21 миллиарда долларов, что составило 77,5 процента от общей суммы потраченных средств. По сравнению с прошлым годом, траты клубов из пяти сильнейших европейских лиг выросли на 6,6 процента. Прирост трат итальянских клубов составил 74,7 процента, испанских – 42,2 процента.

Самыми активными этим летом были английские клубы – суммарно они потратили на трансферы 1,44 миллиарда долларов.