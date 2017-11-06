ФИФА подписала соглашение о сотрудничестве с международным профсоюзом футболистов

ФИФА подписала договор о сотрудничестве с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). Контракт рассчитан на шесть лет, сообщает официальный сайт ФИФА. К договору также присоединились Европейская ассоциация клубов и Форум мировых лиг. Соглашение регулирует отношения между футболистами и спортивными организациями, клубами в пользу улучшения условий для игроков.

В рамках соглашения регулируется улаживание финансовых споров, санкций в отношении игроков со стороны клубов, улучшение прав женщин-футболистов. Также совместно будет обсуждаться улучшение регламента трансферов, обеспечение страхования здоровья игроков.

– Это важная веха в улучшении глобального управления профессиональным футболом, – отметил президент ФИФА Джанни Инфантино. – Я стал свидетелем беспрецедентного сотрудничества. Это были сложные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Всем пришлось пойти на компромиссы. Но в итоге победителем стал футбол.