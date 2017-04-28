ФИФА отстранила члена комитета ФИФА по аудиту на 90 дней

Член комитета ФИФА по аудиту и соблюдению норм Ричард Лай, который также является и президентом футбольной ассоциации Гуама, отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, информирует официальный сайт организации. Решение об отстранении принял глава арбитражной палаты независимого комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт. Отстранение может быть продлено не более чем на 45 дней.

Напомним, что Лай сделал признание в суде Бруклина и согласился выплатить крупный денежный штраф. Он признал, что несколько раз с 2011 по 2014 год получал взятки от различных компаний и физических лиц за представление их интересов в ФИФА.