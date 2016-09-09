ФИФА открыла новое дело в отношении Блаттера, Вальке и Каттнера

Следственная палата комитета по этике ФИФА открыла новое дело в отношении бывшего президента федерации Зеппа Блаттера, экс-генсека Жерома Вальке и его заместетеля Маркуса Каттнера, сообщает официальный сайт федерации. ФИФА изучит возможные нарушения ими кодекса этики. Все подозреваются во взяточничестве, коррупции, несоблюдении правил поведения, получении и предложении подарков, конфликте интересов, завышений зарплаты, премий и контрактов.

Все трое уже были отстранены от футбола за различные нарушения. По информации ФИФА, они за пять лет незаконно обогатились на 80 миллионов долларов.