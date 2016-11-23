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ФИФА открыла дело в отношении Уэльса и Северной Ирландии

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ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Северной Ирландии и Уэльса за использование игроками этих сборных траурного символа на игровой форме, информирует Sky Sports. Команды в матчах отборочного турнира чемпионата мира против Азербайджана (4:0) и Сербии (1:1) соответственно вышли на поле в черных траурных повязках с изображением красного мака в память о погибших в Первой мировой войне британских солдатах.

ФИФА считает этот знак политическим символом, который запрещено использовать в экипировке. Ранее за аналогичное нарушение дисциплинарные дела были открыты в отношении Англии и Шотландии.

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