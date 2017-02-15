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ФИФА открыла дела против бывших глав федераций Гватемалы и Коста-Рики

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Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА открыла дела против бывшего главы Федерации футбола Коста-Рики Эдуардо Ли и экс-президента Федерации футбола Гватемалы Брайана Хименеса. Об это сообщает официальный сайт организации. Оба функционера обвиняются в коррупции.

Отметим, что председатель палаты комитета ФИФА по этике Корнелл Борбели рекомендовал пожизненно отстранить и Ли, и Хименеса от деятельности, связанной с футболом. В 2015 году в ФИФА прогремело несколько коррупционных скандалов. Экс-глава организации Зепп Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет, после чего срок отстранения был сокращен до шести лет.

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