ФИФА ослабит запрет на использование неспортивной символики во время матчей

ФИФА ослабит запрет на использование символики, не относящейся к спорту, во время матчей, сообщает AP. В прошлом году организация оштрафовала сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, игроки которых вышли на игры отборочного турнира чемпионата мира-2018 в футболках с изображением красного мака, который символизирует память о погибших во время мировых войн солдатах. После этого у ФИФА возник спор с британскими футбольными ассоциациями.

"Отмечая важное национальное или международное событие, необходимо учитывать чувства представителей команды– соперника и общественности. Мы рекомендуем, чтобы команды до матча согласовывали слоганы, заявления или изображения", – говорится в сообщении ФИФА.

Новая формулировка в регламенте должна быть одобрена на заседании совета организации в октябре. Запрещенными политическими символами будут: живые или мертвые люди (если соревнования не названы в их честь), политические партии, правительства государств, дискриминационные организации, группы, действия которых "могут обидеть значительное число людей", а также конкретные политические акты или события.