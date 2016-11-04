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ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 15 000 швейцарских франков

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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Украины (ФФУ) на 15 000 швейцарских франков за "дискриминацию и неспортивное поведение болельщиков", сообщает football24.ua. Причиной наказания стал красно-черный флаг, замеченный на трибунах во время отборочного матча чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Косово, состоявшегося в Кракове (Польша).

Красно-черный флаг является оскорбительным для поляков. ФФУ пыталась убедить ФИФА в том, что флаг не использовался в качестве дискриминации, однако доводы ФФУ не сочли убедительными.

ФАРЕ (организация, которая борется с проявлениями дискриминации в европейском футболе) считает красно-черный флаг запрещенным. Он до сих пор входит в справочник ФАРЕ "Дискриминационные знаки и символы в европейском футболе" и числится как "Флаг Организации украинских националистов". Также в справочнике указано, что красно-черный флаг "оскорбителен в матчах против польских команд".

 

 

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/04/326292.html

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