ФИФА определилась с тремя претендентками на приз лучшей футболистке 2017 года

ФИФА опубликовала список из трех номинанток на приз лучшей футболистке 2017 года. В него вошли Дейна Кастелланос ("Санта-Кларита"), Чарли Ллойд ("Хьюстон") и Лике Мартенс ("Барселона").
Отметим, что Ллойд уже завоевывала этот приз в 2016 году.
Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне.
Your three candidates for #TheBest FIFA Women’s Player 2017:#DeynaCastellanos#CarliLloyd#LiekeMartens– #FIFAWWC 🇫🇷 (@FIFAWWC) 22 сентября 2017 г.
Who will be crowned #TheBest? pic.twitter.com/weJH9DCfB5