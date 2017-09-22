ФИФА определилась с тремя претендентками на приз лучшей футболистке 2017 года

ФИФА опубликовала список из трех номинанток на приз лучшей футболистке 2017 года. В него вошли Дейна Кастелланос ("Санта-Кларита"), Чарли Ллойд ("Хьюстон") и Лике Мартенс ("Барселона").

Отметим, что Ллойд уже завоевывала этот приз в 2016 году.

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне.