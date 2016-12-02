ФИФА объявила тройку лучших голов сезона-2015/16

ФИФА назвала трех претендентов на приз имени Ференца Пушкаша сезона-2015/16, который вручается автору самого красивого гола. В тройку финалистов данной награды попала Данюска Родригес из юношеской сборной Венесуэлы, забившая гол в ворота Колумбии 14 марта 2016 года, бразилец Марлон, отличившийся 21 апреля 2016 года в матче "Коринтианса" с "Кобресалем" и Мохд Фаис Субри, эффектно поразивший воврота соперника в чемпионате Малайзии 16 февраля 2016 года.