ФИФА объявила тройку лучших голов сезона-2015/16

ФИФА назвала трех претендентов на приз имени Ференца Пушкаша сезона-2015/16, который вручается автору самого красивого гола. В тройку финалистов данной награды попала Данюска Родригес из юношеской сборной Венесуэлы, забившая гол в ворота Колумбии 14 марта 2016 года, бразилец Марлон, отличившийся 21 апреля 2016 года в матче "Коринтианса" с "Кобресалем" и Мохд Фаис Субри, эффектно поразивший воврота соперника в чемпионате Малайзии 16 февраля 2016 года.
bep77
На ЧМ не было голов?????? Зачем нам пихают "третью лигу"? Еврогеизация?
17:07
maxscorp78
араб забил мячом надутым гелием?))) ну и мяч из дворового женского футбола тож не в тему
16:48
jаhlexx
Расисты в ФИФА сидят. Вместо бабы можно было бы гол Мбенга в ворота Спартака запилить
16:30
Flamenco
Полная ФИГНЯ...
16:26
spetrov
Гол со штрафного очень крутой.
16:18
Vizioso
Траектория полёта мяча после удара со штрафного Субри - залюбуешься:)
16:16
mrleff
А где Окриашвили? Позор! Куда только Генич смотрит, у него это гол чемпионата уже. А пушка - глушка?
16:11
streletc1783
Субри конечно.Гол в падении тоже хорош но не более,а баба здесь вообще ни при чём.Помню как гол боргетти головой в дальнию 9 с разворотом на 180% только третьим на чемп мира признали,Могут и сейчас что-то выкинуть.
16:04
изсибири
Мда... Покажу такую тройку ради рекламы футбола кому, и он в жизни им увлекаться не будет... Ну а таких голов, как второй - из женского футбола - так у нас поди вся вторая лига из таких состоит...
15:57
Spa
Вы достали с вашей заставкой СЭ и с повышенным звуком. Каждый раз от неё шарахаюсь, нет сил уже её терпеть.
15:41