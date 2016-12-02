15:16 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

ФИФА объявила тройку лучших голов сезона-2015/16

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ФИФА назвала трех претендентов на приз имени Ференца Пушкаша сезона-2015/16, который вручается автору самого красивого гола. В тройку финалистов данной награды попала Данюска Родригес из юношеской сборной Венесуэлы, забившая гол в ворота Колумбии 14 марта 2016 года, бразилец Марлон, отличившийся 21 апреля 2016 года в матче "Коринтианса" с "Кобресалем" и Мохд Фаис Субри, эффектно поразивший воврота соперника в чемпионате Малайзии 16 февраля 2016 года.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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bep77

На ЧМ не было голов?????? Зачем нам пихают "третью лигу"? Еврогеизация?

17:07

maxscorp78

араб забил мячом надутым гелием?))) ну и мяч из дворового женского футбола тож не в тему

16:48

jаhlexx

Расисты в ФИФА сидят. Вместо бабы можно было бы гол Мбенга в ворота Спартака запилить

16:30

Flamenco

Полная ФИГНЯ...

16:26

spetrov

Гол со штрафного очень крутой.

16:18

Vizioso

Траектория полёта мяча после удара со штрафного Субри - залюбуешься:)

16:16

mrleff

А где Окриашвили? Позор! Куда только Генич смотрит, у него это гол чемпионата уже. А пушка - глушка?

16:11

streletc1783

Субри конечно.Гол в падении тоже хорош но не более,а баба здесь вообще ни при чём.Помню как гол боргетти головой в дальнию 9 с разворотом на 180% только третьим на чемп мира признали,Могут и сейчас что-то выкинуть.

16:04

изсибири

Мда... Покажу такую тройку ради рекламы футбола кому, и он в жизни им увлекаться не будет... Ну а таких голов, как второй - из женского футбола - так у нас поди вся вторая лига из таких состоит...

15:57

Spa

Вы достали с вашей заставкой СЭ и с повышенным звуком. Каждый раз от неё шарахаюсь, нет сил уже её терпеть.

15:41

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