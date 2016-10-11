18:39 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

ФИФА не заплатит "Спартаку"

Патрис ЭВРА и Квинси ПРОМЕС. Фото AFP
Патрис ЭВРА и Квинси ПРОМЕС. Фото AFP
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Травма нападающего сборной Голландии Квинси Промеса вряд ли потребует долгого лечения и восстановления. В этом случае "Спартак" не сможет претендовать на выплату компенсации со стороны Международной федерации футбола.

 
Квинси ПРОМЕС."Спартак": кто, если не Промес

Как известно, не первый год существует программа ФИФА по защите клубов. Она предполагает выплату существенных средств, когда игрок получает травму, находясь в первой сборной своей страны.

При этом есть ряд условий, без соблюдения которых компенсация не предоставляется. Одно из них заключается в том, что срок простоя футболиста должен составлять свыше 28 дней. В таких ситуациях ФИФА выплачивает фиксированную зарплату игрока, оговоренную в его контракте с клубом (без бонусов и премиальных). Максимальная сумма компенсации не может превышать 7,5 миллиона евро.

А вот, к примеру, "Наполи" обязательно получит немалые деньги от ФИФА – в качестве компенсации за серьезную травму Аркадиуша Милика, повредившего колено в игре за сборную Польши. Форвард выбыл на несколько месяцев. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sdg34etd

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19:17

Platinum1991

"ТРАВМА ПРОМЕСА?" Её НЕТ! А на нет и суда НЕТ и компенсации НЕТ!!! А что ЕСТЬ??? А есть элементарная футбольная хитрость ПРОМЕСА, который симулировал эту травму с расчётом избежать РАЗГРОМНОЙ критики за провальную игру с французами и поберечь силы для игры с Ростовом! ПРОМЕС ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ??? А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная хитрость Промеса и я его за это не осуждаю! 1. Игра с Францией это вам не игра с белорусами, где Промес снял СЛИВКИ, получил прессу и показал игру! С французами такие голевые номера у Промеса УЖЕ не пройдут и Голландия проиграет. А кого будут винить? В том числе и Промеса! 2. Французы Промесу не дадут развернуться. И это он хорошо знает! Плюс игра в России с Ростовом - силы надо поберечь! А зачем сейчас Промесу рвать жилы! Он УЖЕ снял СЛИВКИ в игре с белорусами. Пусть остальные отдуваются с французами. Сам Промес получается здесь, в поражении, как вроде бы совсем НЕ ПРИЧЁМ и не виноват в плохой игре его сборной! Пустяковая травма и ОТМАЗКА от невразумительной игры с французами. 3. Камешки в огород Промеса уже никто не сможет кинуть, как это было до игры с белорусами! Промес отсидится за спинами остальных игроков сборной и никто его УЖЕ не сможет УПРЕКНУТЬ за плохую игру сборной с французами, потому что травма и вынужденная замена. А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ! Промес мог играть дальше, но решил СХИТРИТЬ и отсидеться за спинами остальных игроков! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная хитрость Промеса и я его за это не осуждаю!

19:08

kot Begemot

Эта проблема решается монтировкой по колену. 28 дней гипса гарантированы.

18:50

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