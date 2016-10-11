ФИФА не заплатит "Спартаку"

Травма нападающего сборной Голландии Квинси Промеса вряд ли потребует долгого лечения и восстановления. В этом случае "Спартак" не сможет претендовать на выплату компенсации со стороны Международной федерации футбола.
Как известно, не первый год существует программа ФИФА по защите клубов. Она предполагает выплату существенных средств, когда игрок получает травму, находясь в первой сборной своей страны.
При этом есть ряд условий, без соблюдения которых компенсация не предоставляется. Одно из них заключается в том, что срок простоя футболиста должен составлять свыше 28 дней. В таких ситуациях ФИФА выплачивает фиксированную зарплату игрока, оговоренную в его контракте с клубом (без бонусов и премиальных). Максимальная сумма компенсации не может превышать 7,5 миллиона евро.
А вот, к примеру, "Наполи" обязательно получит немалые деньги от ФИФА – в качестве компенсации за серьезную травму Аркадиуша Милика, повредившего колено в игре за сборную Польши. Форвард выбыл на несколько месяцев. (Александр БОБРОВ)
sdg34etd
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19:17
Platinum1991
"ТРАВМА ПРОМЕСА?" Её НЕТ! А на нет и суда НЕТ и компенсации НЕТ!!! А что ЕСТЬ??? А есть элементарная футбольная хитрость ПРОМЕСА, который симулировал эту травму с расчётом избежать РАЗГРОМНОЙ критики за провальную игру с французами и поберечь силы для игры с Ростовом! ПРОМЕС ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ??? А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная хитрость Промеса и я его за это не осуждаю! 1. Игра с Францией это вам не игра с белорусами, где Промес снял СЛИВКИ, получил прессу и показал игру! С французами такие голевые номера у Промеса УЖЕ не пройдут и Голландия проиграет. А кого будут винить? В том числе и Промеса! 2. Французы Промесу не дадут развернуться. И это он хорошо знает! Плюс игра в России с Ростовом - силы надо поберечь! А зачем сейчас Промесу рвать жилы! Он УЖЕ снял СЛИВКИ в игре с белорусами. Пусть остальные отдуваются с французами. Сам Промес получается здесь, в поражении, как вроде бы совсем НЕ ПРИЧЁМ и не виноват в плохой игре его сборной! Пустяковая травма и ОТМАЗКА от невразумительной игры с французами. 3. Камешки в огород Промеса уже никто не сможет кинуть, как это было до игры с белорусами! Промес отсидится за спинами остальных игроков сборной и никто его УЖЕ не сможет УПРЕКНУТЬ за плохую игру сборной с французами, потому что травма и вынужденная замена. А травма то по сути ПУСТЯКОВАЯ! Промес мог играть дальше, но решил СХИТРИТЬ и отсидеться за спинами остальных игроков! Здесь просматривается НЕКАЯ футбольная хитрость Промеса и я его за это не осуждаю!
19:08
kot Begemot
Эта проблема решается монтировкой по колену. 28 дней гипса гарантированы.
18:50