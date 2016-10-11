ФИФА не заплатит "Спартаку"

Травма нападающего сборной Голландии Квинси Промеса вряд ли потребует долгого лечения и восстановления. В этом случае "Спартак" не сможет претендовать на выплату компенсации со стороны Международной федерации футбола.

Как известно, не первый год существует программа ФИФА по защите клубов. Она предполагает выплату существенных средств, когда игрок получает травму, находясь в первой сборной своей страны.

При этом есть ряд условий, без соблюдения которых компенсация не предоставляется. Одно из них заключается в том, что срок простоя футболиста должен составлять свыше 28 дней. В таких ситуациях ФИФА выплачивает фиксированную зарплату игрока, оговоренную в его контракте с клубом (без бонусов и премиальных). Максимальная сумма компенсации не может превышать 7,5 миллиона евро.

А вот, к примеру, "Наполи" обязательно получит немалые деньги от ФИФА – в качестве компенсации за серьезную травму Аркадиуша Милика, повредившего колено в игре за сборную Польши. Форвард выбыл на несколько месяцев. (Александр БОБРОВ)