ФИФА не отменит дисквалификацию Платини

Решение прокуратуры Швейцарии по поводу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини не отменит его дисквалификацию, информирует AFP со ссылкой на ФИФА. Чиновник был отстранен от футбольной деятельности комитетом ФИФА по этике за нарушение кодекса этики организации. Ранее сообщалось, что швейцарская прокуратура сняла все обвинения с Платини в связи с недостаточным количество улик.

- Платини был отстранен за нарушение кодекса этики ФИФА. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение комитета ФИФА по этике, подтвердив обвинения, но сократил срок дисквалификации с шести до четырех лет, - отмечается в сообдщении ФИФА. - Для ФИФА и CAS очевидно, что Платини никогда не находился в Швейцарии под расследованием по уголовному делу. Состав уголовного преступления в швейцарском законодательстве отличается от факторов, принимаемых во внимание комитетом по этике.

Напомним, Платини был отстранен от футбола в конце 2015 года по обвинению в незаконном получении от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Изначально срок отстранения составлял 8 лет, впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил его до шести лет, а Спортивный арбитражный суд в Лозанне - до четырех.

Платини официально покинул пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.

Мишель Платини: "Надеюсь, у ФИФА найдется совесть снять с меня дисквалификацию"





