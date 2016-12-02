ФИФА назвала тройку лучших женщин-тренеров 2016 года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила тройку номинантов на звание лучшей женщины-тренера по итогам 2016 года. В число претендентов вошли 50-летняя англичанка Джилл Эллис, возглавляющая женскую сборную США, 52-летняя немка Сильвия Найд, работающая с женской сборной Германии, а также 56-летняя шведка Пиа Сандхейдж, являющаяся наставником женской сборной Швеции. Победитель будет объявлен на специальном вечере, который состоится в начале января.