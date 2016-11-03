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ФИФА назвала десятку претенденток на звание лучшей футболистки года

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ФИФА опубликовала список претенденток на звание лучшей футболистки 2016 года. Победитель будет назван в рамках гала-вечера ФИФА 9 января 2017 года.

Вот как выглядит полный список кандидаток на звание лучшей футболистки года: Камиль Абили (Франция, "Лион"), Мелани Берингер, Сара Дебриц (обе – Германия, "Бавария"), Амандин Анри (Франция, "Портленд"), Саки Кумагай (Япония, "Лион"), Карли Ллойд (США, "Хьюстон"), Дженифер Марожан (Германия, "Франкфурт"/"Лион"), Марта (Бразилия, "Русенгорд"), Лотта Шелин (Швеция, "Лион"/"Русенгорд"), Кристин Синклэр (Канада, "Портленд").

2 декабря будут названы три финалистки.

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