ФИФА назвала десятку претенденток на звание лучшей футболистки года

ФИФА опубликовала список претенденток на звание лучшей футболистки 2016 года. Победитель будет назван в рамках гала-вечера ФИФА 9 января 2017 года.

Вот как выглядит полный список кандидаток на звание лучшей футболистки года: Камиль Абили (Франция, "Лион"), Мелани Берингер, Сара Дебриц (обе – Германия, "Бавария"), Амандин Анри (Франция, "Портленд"), Саки Кумагай (Япония, "Лион"), Карли Ллойд (США, "Хьюстон"), Дженифер Марожан (Германия, "Франкфурт"/"Лион"), Марта (Бразилия, "Русенгорд"), Лотта Шелин (Швеция, "Лион"/"Русенгорд"), Кристин Синклэр (Канада, "Портленд").

2 декабря будут названы три финалистки.