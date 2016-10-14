ФИФА назовет лучшего игрока года 9 января

Глава медицинского комитета ФИФА Михел д'Хоге отметил, что лучший игрок года будет назван ориентировочно 9 января. Эта премия будет вручаться только ФИФА, с которой прекратил сотрудничество журнал France Football, решивший снова самостоятельно вручать "Золотой мяч".

– "Золотого мяча" в его прежнем виде больше не будет. ФИФА будет вручать свою награду по итогам года (FIFA Best), – цитирует ТАСС д’Хоге. – Церемония пройдет ориентировочно 9 января в Цюрихе. К ней будет приурочено заседание совета, на котором, скорее всего, мы определимся с форматом на чемпионат мира 2026 года.