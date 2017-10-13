ФИФА начнет расследование в отношении Вальке и Аль-Хелаифи

Международная федерация футбола (ФИФА) начнет предварительное расследование в отношении бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и президента "ПСЖ" Нассера Аль-Хелаифи.

Ранее прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении Вальке и Аль-Хелаифи, который также является исполнительным директором BeIn Media Group (компания специализируется на реализации прав на трансляции спортивных мероприятий).

Они подозреваются в мошенничестве, подделке документов и подкупе частных лиц. Отмечается, что Вальке за взятку продал Аль-Хелаифи теле– и радиоправа на трансляцию матчей чемпионатов мира 2018 – 2030 годов для ряда стран. Позже Вальке отверг все обвинения.

– Мы подтверждаем, что следственная палата независимого комитета по этике начнет предварительное расследование, – приводит Reuters слова представителя ФИФА.

Напомним, Вальке был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет по обвинению в причастности к коррупционному делу. Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне он подал 28 февраля.

Вальке был генсеком ФИФА с 2007 года. Уволен он был 9 января. Вальке проходил соучастником по делу о получении ЮАР права на проведение ЧМ-2010, а также подозревался в незаконной перепродаже билетов ЧМ-2014.