ФИФА на месяц отложила публикацию рейтинга сборных

ФИФА перенесла публикацию новой версии рейтинга сборных с 19 июля на 16 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Причиной стал переход к новой формуле подсчета рейтинга, который осуществляется после чемпионата мира-2018.

"Новая дата была выбрана в августе для обеспечения плавного перехода к новой формуле после недавнего завершения чемпионата мира и обеспечения того, чтобы все международные матчи с момента утверждения новой формулы советом ФИФА были включены в следующие обновления", - пояснили в ФИФА.

Последний на данный момент рейтинг опубликован 7 июня. Сборная России занимает рекордно низкое 70-е место. Новая система рейтинга призвана уменьшить потери в очках для сборных, которые принимают крупные турниры и не участвуют, таким образом, в отборочных играх целых два года.