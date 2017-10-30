ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой

Международная федерация футбола рассматривает возможность замены товарищеских матчей сборных Мировой лигой, информирует This day. Новый турнир будет проходить в течение всего года, а страны будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом ФИФА.

По мнению чиновников огранизации, товарищеские матчи становятся все менее популярными. Мировая лига будет иметь сходство с Лигой наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Проведение первого розыгрыша Мировой лиги запланировано на 2019 год.

Напомним, что в сентябре УЕФА утвердил формат проведения Лиги наций. Турнир впервые пройдет в сезоне-2018/19. В нем примут участие 55 национальных команд-участниц, которые будут разделены на четыре дивизиона в соответствии с их позицией в рейтинге сборных УЕФА. В лигах А и В будут выступать по 12 команд, в лиге С - 15 сборных, а в лиге D - 16.