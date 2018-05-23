ФИФА может разрешить проведение международных матчей в Ливии

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет на проведение международных матчей в Ливии может быть снят в ближайшее время. Об этом говорится в заявлении Правительства национального согласия (ПНС) страны.

– Премьер-министр ПНС Фаиз Сарадж получил официальное письмо от президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором был ответ по поводу требований снять с Ливии запрет на провдедение международных матчей, – цитирует агенство Синьхуа заявление ПНС. – Инфантино подтвердил, что ознакомился с докладом, представленным комитетом ФИФА по Ливии, и выразил уверенность, что возвращение международных лиг в Ливию не займет много времени.

ФИФА ввела запрет на проведение международных матчей в Ливии в 2013 году, ссылаясь на ухудшение ситуации с безопасностью. Возможную отмену ограничения представители федерации обсудили с правительствомстраны в апреле этого года.