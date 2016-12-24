ФИФА может разрешить общаться с судьями только капитанам команд

Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен отметил, что организация обсуждает изменения в правилах, которые могут коснуться взаимодействия игроков с судьями. Предполагается, что с арбитрами строго будет разрешено общаться только капитанам команд, как это реализовано в регби.

– Сейчас во время игры футболисты много жалуются, – цитирует ВВС ван Бастена. – Я уверен, что можно улучшить поведение игроков. Мы думаем над этим. Нам необходимо помочь судьям. В игре много эмоций, что хорошо. Однако нужен контроль. Полагаю, что из регби мы можем кое-что позаимствовать. Но и им есть чему поучиться у футбола.