ФИФА может пожизненно отстранить помощника экс-главы Азиатской конфедерации футбола

Комитет по этике ФИФА потребовал пожизненного отстранения от футбольной деятельности бывшего чиновника Азиатской конфедерации футбола (AFC) Наджиба Чиракаля. Как сообщает AFP, Чиракаль рассматривается в качестве основного связующего звена в финансовых операциях бывшего главы AFC Мохаммеда бин Хаммама.

Комитет по этике ФИФА обнаружил свидетельства в пользу того, что Чиракаль принимал активное участие в подозрительных манипуляциях и денежных операциях. Некоторые доказательства этого были выявлены в ходе расследования британских журналистов.