Фейса продлил контракт с "Бенфикой"

Полузащитник "Бенфики" Любомир Фейса подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт португальцев. Соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Футболист выступает за "Бенфику" с лета 2013 года. Ранее он играл за "Олимпиакос". В прошлом сезоне он вышел на поле в 25 матчах чемпионата Португалии.

Напомним, "Бенфика" является соперником ЦСКА в Лиге чемпионов. Сегодня, 12 сентября, армейцы встрется с португальским клубом. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - ЦСКА.