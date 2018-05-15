"Фейеноорд" продлил контракт с ван Перси

"Фейеноорд" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Робином ван Перси. Новое соглашение между клубом из Роттердама и 34-летним форвардом рассчитано на сезон-2018/19.
Напомним, ван Перси является воспитанником "Фейеноорда", за который он выступал с 2001 по 2004 год. Затем он играл за "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Фенербахче". В январе 2018 года он вернулся в родной клуб. В 12 матчах чемпионата Голландии он забил 5 мячей.
O N E M O R E Y E A R– Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 15 мая 2018 г.
V
P@Persie_Official ♥️#Feyenoord pic.twitter.com/XI8SLNszjY