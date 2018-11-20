Феррейра-Карраско извинился перед одноклубником, которому сломал нос

Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра-Карраско публично извинился перед своим одноклубником Джином Пэнсяном, которому сломал нос на тренировке. Этот инцидент случился еще в августе, однако 25-летний бельгиец принес извинения только сейчас.

– Это произошло во время тренировки, – приводит AFP слова Феррейра-Карраско. – В борьбе между нами произошла стычка, что привело к травме носа Джина. Это очень хороший человек, поэтому мне жаль, что так произошло. После операции я предложил ему 10 тысяч евро в качестве компенсации. Хочу извиниться перед ним, потому что в футболе стычки не редкость, особенно на тренировках.