Бывший защитник "Зенита" Фернандо Риксен едва не умер из-за ошибки медсестры, сообщает De Telegraaf. Его биограф Винсент де Врис рассказал, что футболист две недели назад был госпитализирован в больницу в Шотландии. Медсестра по ошибке положила его на спину. Сейчас тяжело больному голландцу нельзя лежать, потому что в легких начинает скапливаться жидкость.

- Мы были в Шотландии, хотели навестить его бывший клуб "Рейнджерс", как вдруг Фернандо стало плохо. Врачи, спасавшие его, едва не сдались. Это был первый случай, когда я на нервах пошел в больницу, - рассказал де Врис.

Фернандо Риксен страдает от бокового амиотрофического склероза. Именно этой болезни была посвящена популярная акция Ice Bucket Challenge, в рамках которой знаменитости обливались водой. Сейчас Риксен передвигается в инвалидном кресле, может только двигать глазами, а общается при помощи компьютера.