Фернандо Риксен: "Болельщики "Рейнджерс" помогают мне бороться с болезнью"

Бывший полузащитник "Рейнджерс" Фернандо Риксен сообщил, что болельщики шотландского клуба помогают ему бороться с неизлечимой болезнью. Напомним, что у экс-хавбека "Зенита" в 2013 году обнаружили боковой амиотрофический склероз. В марте фанаты "Рейнджерс" приехали во Флитвуд Таун, чтобы посетить матч в честь Риксена.

​– Можно было бы просто сдаться, однако болельщики "Рейнджерс" очень помогают мне. Из-за них я продолжаю бороться. Удивительно, но это поддерживает во мне жизнь, – цитирует Риксена Daily Record. - Пять тысяч шотландцев приехало ко мне на игру в Блэкпуле. Это просто сумасшествие. При такой поддержке я просто обязан бороться дальше.

Болельщики "Рейнджерс" до сих пор в моем сердце. Я слежу за командой. Когда смотрю футбол, забываю о болезни. Поэтому и организовываю эти матчи. Они дают мне силы. Я очень хотел бы организовать матч между звездами "Рейнджерс" и "Селтика". Это было бы невероятно.