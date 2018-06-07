"Фенербахче" обязан выплатить Витору Перейре 1,9 миллиона евро

ФИФА обязала "Фенербахче" выплатить бывшему тренеру команды Витору Перейре компенсацию в размере 1,9 миллиона евро. Как сообщает A Bola, турецкий клуб был признан виновным в том, что нарушал условия контракта с португальским специалистом, который покинул команду в 2016 году, подав на нее жалобу в ФИФА.

– В "Фенербахче" мне запретили выполнять обязанности тренера, не соблюдали условия контракта, – жаловался Перейра. – Мне угрожали, я жил в атмосфере постоянной напряженности. То же касается и моих помощников.