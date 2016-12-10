23:52 10 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Федерация футбола Турции осудила "трусливую" атаку на стадион "Бешикташа"

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Федерация футбола Турции выступила с заявление по поводу взрыва в центре Стамбула, который произошел рядом с "Водафон Ареной" после матча суперлиги между "Бешикташем" и "Бурсаспором" (2:1). В результате атаки пострадали 20 человек, получивших ранения. Данные по трагедии уточняются.

"С большой печалью мы узнали о случившейся возле стадиона "Бешикташа" трусливой атаке, в которой пострадали 20 наших сограждан и сотрудников полиции. Мы решительно осуждаем такие нападения на наших граждан и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении ФФТ.

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Материалы REN-TV

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