Федерация футбола Турции осудила "трусливую" атаку на стадион "Бешикташа"

Федерация футбола Турции выступила с заявление по поводу взрыва в центре Стамбула, который произошел рядом с "Водафон Ареной" после матча суперлиги между "Бешикташем" и "Бурсаспором" (2:1). В результате атаки пострадали 20 человек, получивших ранения. Данные по трагедии уточняются.

"С большой печалью мы узнали о случившейся возле стадиона "Бешикташа" трусливой атаке, в которой пострадали 20 наших сограждан и сотрудников полиции. Мы решительно осуждаем такие нападения на наших граждан и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении ФФТ.