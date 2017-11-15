Федерация футбола США: "Мы не комментируем информацию об альтернативном ЧМ"

Представители пресс-службы Федерации футбола Соединенных Штатов Америки не стали комментировать появившуюся информацию о проведении международного турнира для сборных, не попавших на чемпионат мира-2018 в России. О возможности организации такого соревнования, сообщили ESPN и Fox Sports, упомянув в качестве главного организатора американскую федерацию. В качестве вероятных участников называются США, Италия, Чили, Голландия, Гана.

- На данный момент мы не даем комментариев по этому вопросу, - ответили корреспонденту "СЭ" в Федерации футбола США.

Следует отметить, что против проведения подобного турнира может выступить ФИФА. И можно с уверенностью утверждать, что она не даст добро на его организацию, если он совпадет по срокам с чемпионатом мира. (Александр БОБРОВ)

ЧМ-2018. Они не приедут в Россию