Федерация футбола Греции много лет шпионила за игроками сборной страны

Федерация футбола Греции много лет следила за игроками, тренерским штабом и сотрудниками национальной сборной с помощью скрытых камер и подслушивающих устройств, информирует FP со ссылкой на ФИФА. Отмечается, что это настоящий удар по греческому футболу, а замешанные в этом должны немедленно рассказать всю правду.

Напомним, что в ноябре прошлого года управление греческой федерации футбола было передано непосредственно ФИФА. Это было сделано с целью борьбы с коррупцией в организации. Немногим ранее ФИФА создала специальный комитет для решения этого вопроса. Среди других задач были: приведение устава Федерации футбола Греции в соответствие с нормами ФИФА, а также проведение новых выборов руководства организации до 31 мая.