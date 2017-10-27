10:08 | Футбол — "Пас из-за границы"

Фантастический сэйв вратаря "Гремиу". Видео

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Вратарь "Гремиу" Марселу Гроэ в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес с "Барселоной" (3:0) совершил фантастический сэйв. Голкипер в эффектном в прыжке отразил удар нападающего эквадорского клуба Ариэля Науэльпана, нанесенный с близкого расстояния.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ржака полная. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ! А ничё, что мяч ему в руку сам попал? Хотя, то что распластался как лягушка - тоже молодец. Наверное) Надо будет со Стасом проконсультироваться, или с Игарьком)

10:32