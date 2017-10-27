Фантастический сэйв вратаря "Гремиу". Видео

Вратарь "Гремиу" Марселу Гроэ в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес с "Барселоной" (3:0) совершил фантастический сэйв. Голкипер в эффектном в прыжке отразил удар нападающего эквадорского клуба Ариэля Науэльпана, нанесенный с близкого расстояния.

Aquele bom dia do Marcelo Grohe pic.twitter.com/VlqxcI140N – globoesportecom (@globoesportecom) 26 октября 2017 г.