Фантастический сэйв вратаря "Гремиу". Видео

Вратарь "Гремиу" Марселу Гроэ в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес с "Барселоной" (3:0) совершил фантастический сэйв. Голкипер в эффектном в прыжке отразил удар нападающего эквадорского клуба Ариэля Науэльпана, нанесенный с близкого расстояния.
Aquele bom dia do Marcelo Grohe pic.twitter.com/VlqxcI140N– globoesportecom (@globoesportecom) 26 октября 2017 г.
баламошка
Ржака полная. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ! А ничё, что мяч ему в руку сам попал? Хотя, то что распластался как лягушка - тоже молодец. Наверное) Надо будет со Стасом проконсультироваться, или с Игарьком)
10:32